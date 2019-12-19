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16:11 (мск), источник: РИА Новости

Путин прокомментировал военное сотрудничество США и Японии

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия не может не учитывать военное сотрудничество США и Японии, в том числе в контексте курильского вопроса, заявил в четверг в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости
Это же не мы сказали, что США договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности — это же из ваших (японских — ред.) источников все прозвучало и из американских. Ну как же мы можем это всё не учитывать, в том числе в контексте островов (Курильских — ред.)? Где у нас гарантия, что завтра на этих островах не появятся новые ударные системы американского оружия?
Владимир Путин
президент РФ
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Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Новость
О Курилах не так передали

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.

Курильский вопрос
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Справка
Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Для России суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Но Москва готова идти на поиск такого компромисса, который устроит обе стороны.

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РИА НовостиТАСС
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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