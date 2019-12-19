Путин о ЧВК в Ливии: Официальные российские власти контактируют с обеими сторонами конфликта

Журналист напомнил: западные СМИ публикуют информацию о том, что Россия и «российские наемники» поддерживают не признанное ООН правительство Ливии, а «Ливийскую национальную армию» под руководством маршала Хафтара.
«Вы верите тому, что пишут в западных СМИ?» — ответил риторическим вопросом Владимир Путин. «Мы — официальные власти — в контакте как с Сараджем, так и с Хафтаром», — сказал президент, добавив, что Россия заинтересована найти такое решение ливийского конфликта, которое «позволило бы прекратить боевые действия».
«Нам известно, что с обеими конфликтующими сторонами разные страны поддерживают отношения, и уровни этих отношений различны. Вы также хорошо знаете тех, кто довел [Ливию] до этого состояния, — сказал президент. — Россия была против использования в Ливии вооруженных сил, и резолюция Совета Безопасности [ООН], которая была принята по этому поводу, запрещала бывшему руководителю Ливии Каддафи применять свою авиацию в отношении вооруженных оппозиционных сил».
Вместо этого западная коалиция начала применять авиацию против Ливии, грубо извратив резолюцию Совета Безопасности. Ранее процветавшая страна теперь в хаосе, полном развале, и гражданская война не прекращается.
Владимир Путинпрезидент России
18 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США готовят санкции против России за военное присутствие в Ливии. Информацию о российских военных на территории этой страны она назвала «мнимой».
Ранее несколько зарубежных и российских изданий сообщили о присутствии российских военных в Ливии. The New York Times в начале ноября написала о том, что в эту страну прибыли около двухсот бойцов из России (в МИД эту информацию назвали «небылицами»). Кроме того, Bloomberg сообщал о том, что в Ливии присутствуют наемники ЧВК «Вагнера», а издание «Проект» писало о политтехнологах, сотрудничающих с Евгением Пригожиным, работающих на территории страны.