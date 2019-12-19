Путин заявил о необходимости избежать широкого толкования закона об иноагентах

«Что касается физических лиц — главное, чтобы не было широкого толкования. Под политическую деятельность можно подвести и экологическую деятельность, и деятельность в области здравоохранения, этого нельзя допустить, нужно совершенствовать правоприменительную практику и закон, если он такое позволяет», — сказал президент во время большой пресс-конференции в Москве. По его словам, каждое государство стремится ограничить иностранное вмешательство во внутриполитические дела.
Если вы получаете деньги из-за границы, так и скажите. Кто платит, тот и заказывает музыку.
Владимир Путинпрезидент России
Он также привел в пример аналогичный законопроект в США, действующий с 1930-х годов. «У них за это положено до 5 лет лишения свободы, а у нас только административные взыскания», — подчеркнул президент.