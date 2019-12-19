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16:06 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал самые тяжелые для него события за 20 лет

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Теракты в Беслане и на Дубровке стали самыми тяжелыми событиями за 20 лет, которые Владимир Путин провел во власти. Об этом он рассказал на большой пресс-конференции.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Самые тяжелые [события] — это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке», — признался президент.

Говоря о вопросах обеспечения безопасности, российский лидер заявил, что «еще до 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе». «Боевые! С применением танков, авиации и другой тяжелой техники, вы понимаете», — подчеркнул он, пояснив, почему так остро воспринял вопрос о войне в Чечне на встрече с правозащитниками и свою дискуссию с режиссером Александром Сокуровым.

«Когда кинорежиссер, которого я очень люблю и уважаю, сказал: “может быть нам переписать все сначала?”, я помните, что ответил? Мы переписали один раз в 1917 году. И слова помним, наверное, “мы разрушим до основания все и затем мы свой, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем”, — сказал Путин. — И вот теперь мы пытаемся установить фамилии тех, кто в это поверил, на Бутовском полигоне и на других местах массовых расстрелов. Это очень опасный путь».

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Оценка деятельности

Путин считает, что не ему давать оценку тому, какой след оставит в истории его президентство. По его мнению, это дело будущих поколений.

«Это следующее поколение скажет, можно или нет [считать исторической личностью]. Думаю, что для нас, для современников, для меня лично — это не вопрос, на который я должен отвечать», — сказал он.

По словам президента, «люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны». Он не исключил, что возможно, чего-то не удалось сделать. «Я думаю, что общественное мнение в этом смысле такой самый лучший показатель и оно даст оценку. Но это в будущем», — заключил он.

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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
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