Путин назвал самые тяжелые для него события за 20 лет

«Самые тяжелые [события] — это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке», — признался президент.
Говоря о вопросах обеспечения безопасности, российский лидер заявил, что «еще до 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе». «Боевые! С применением танков, авиации и другой тяжелой техники, вы понимаете», — подчеркнул он, пояснив, почему так остро воспринял вопрос о войне в Чечне на встрече с правозащитниками и свою дискуссию с режиссером Александром Сокуровым.
«Когда кинорежиссер, которого я очень люблю и уважаю, сказал: “может быть нам переписать все сначала?”, я помните, что ответил? Мы переписали один раз в 1917 году. И слова помним, наверное, “мы разрушим до основания все и затем мы свой, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем”, — сказал Путин. — И вот теперь мы пытаемся установить фамилии тех, кто в это поверил, на Бутовском полигоне и на других местах массовых расстрелов. Это очень опасный путь».
Путин считает, что не ему давать оценку тому, какой след оставит в истории его президентство. По его мнению, это дело будущих поколений.
«Это следующее поколение скажет, можно или нет [считать исторической личностью]. Думаю, что для нас, для современников, для меня лично — это не вопрос, на который я должен отвечать», — сказал он.
По словам президента, «люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны». Он не исключил, что возможно, чего-то не удалось сделать. «Я думаю, что общественное мнение в этом смысле такой самый лучший показатель и оно даст оценку. Но это в будущем», — заключил он.