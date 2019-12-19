17:27 (мск), источник: RNS
ЕС продлил секторальные санкции против России
Совет ЕС продлил санкции против России на полгода — до 31 июля. Об этом сообщает
«Сегодня Совет продлил срок действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года», — говорится в сообщении.
Как пояснили в Совете, решение было принято с учетом обновленной информации от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о выполнении Минских соглашений.
«Учитывая, что Минские соглашения выполнены не полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение возобновить экономические санкции против России», — отмечается в сообщении.
Вопрос продления санкций против России обсуждался на заседании Евросовета 12 декабря, так как в январе 2020 года истекает срок экономических санкций Евросоюза против России.
В последний раз ЕС продлил их в июне 2019 года. Ограничительные меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики, а также действуют в отношении продукции двойного назначения, произведенной в России.