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18:33 (мск), источник: Интерфакс

Путин разъяснил свою позицию по оговорке «подряд» относительно сроков правления

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя спешить и совершать опрометчивых шагов в вопросах изменения Конституции, в том числе по исключению оговорки «подряд» в части президентских сроков.

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В интервью Павлу Зарубину, которое было показано телеканалом «Россия-24» (ВГТРК), российский лидер заявил, что во время прошедшей 19 декабря большой пресс-конференции отвечал только на вопрос, который был задан и это не была какая-то заготовка с его стороны.

Но я сказал то, что вы слышали, а именно, что я вижу, дискуссия по этому вопросу идет, вижу и считаю не лишенным оснований то, что действующие парламентские партии ставят вопрос о расширении полномочий парламента.
Владимир Путин ​​​​​​​
президент РФ

Он подчеркнул, что общество развивается, укрепляются парламентские структуры, также сложилась устойчивая и многопартийная политическая система.

Люди хотят большей ответственности за принимаемые на верхнем уровне государственной властью решения. В принципе, это вполне обосновано. Но здесь нельзя только делать никаких опрометчивых шагов, и нельзя с этим спешить. Поэтому дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается.
Владимир Путин ​​​​​​​
президент РФ
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Так он ответил на вопрос, когда в Конституцию РФ могут быть внесены изменения, исключающие оговорку «подряд» относительно двух президентских сроков.

По ходу большой пресс-конференции Путину был задан вопрос о возможности конституционных изменений.

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«Что можно было бы сделать, что касается этих сроков — отменить оговорку «подряд», — сказал президент, отметив, что необходимость такой поправки, по его мнению, связана с позицией ряда политиков и политологов.

Между тем, в «Единой России» заявили, что озвученные Путиным возможные изменения должны приниматься после широкого обсуждения с общественностью.

«Изменения в части возможности избрания “двух сроков подряд” мне представляются абсолютно правильными, разумными. Здесь, я уверен, “Единая Россия” полностью президента поддержит», — сказал замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Хинштейн, добавив. что президент сказал что «он не возражает», он не сказал, что нам нужно завтра эти поправки обязательно принимать".

Справка
В России заговорили об изменениях в Конституции

Кому важно переписать главный документ страны.

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14:57 (мск)© Ньюстюб
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