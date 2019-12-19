Россия и Украина достигли предварительного соглашения по газу

Он добавил, что в ближайшее время стороны надеются окончательно согласовать продление газового контракта, сообщает «РИА Новости». Действующий контракт России и Украины по газу истекает 31 декабря 2019 года.
Присутствовавший на переговорах вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил, что Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального соглашения по транзиту российского газа через территорию Украины. Он уточнил, что стороны не будут раскрывать детали соглашения, потому что оно должно быть финализировано и одобрено властями обеих стран. «После этого мы перейдем к формальному подписанию» — объяснил господин Шефчович.
Александр Новак рассказал, что на переговорах обсуждали конкретные объемы и сроки заключения газового соглашения. Он также добавил, что проект протокола по газу находится в высокой степени готовности, но требует согласования. «Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности» — заявил министр.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель рассказал, что Москва и Киев очень качественно поработали над протоколом решения, который приблизит стороны к финальным договоренностям.
Напомним, ранее «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания сочла эти условия неприемлемыми. Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев говорил, что вероятность подписания нового контракта на транзит с января 2020 года стремится нулю.