06:58 (мск), источник: Известия
Раздутый мандарин: долги Китая стали главной угрозой мировой экономике
Агентство Moody’s обратило внимание на резкий рост дефолтов в китайском корпоративном секторе.
Проблему китайского корпоративного долга в последние месяцы поднимали сразу несколько рейтинговых агентств. Скажем, на минувшей неделе Fitch отметило, что китайские компании установили рекорд по числу дефолтов по облигациям, номинированным в юанях. Доля эмитентов, объявивших о неспособности выплачивать долги, составила 4,9%, что на 0,6% больше предыдущего максимума — показателя 2014 года. Немного ранее, в октябрьском отчете, агентство указало, что рост количества дефолтов объясняется ужесточением
В свою очередь, Марк Занди из Moody’s обратил внимание на тот факт, что бремя задолженности сейчас висит на малых и больших компаниях в самых разных экономиках мира, в том числе и в США.
Чтобы понять, откуда взялась проблема китайских долгов, нужно вернуться в недалекое прошлое. В 1990—2000-е годы стремительно растущая экономика КНР сравнительно мало зависела от заемных средств. С одной стороны, доходы и денежный поток успешных компаний росли необыкновенно высокими темпами, чтобы полагаться на стороннее финансирование, а с другой — ставки Народного банка Китая и, соответственно, коммерческих банков, были слишком жесткими для того, чтобы брать кредит по любому поводу.
В 2008 году грянул глобальный кредитный кризис. Экономика Китая в целом пострадала от него чуть меньше, чем в других странах: рост замедлился всего на 2−3 процентных пункта, причем частично это замедление было скорее естественным процессом, связанным с исчерпанием возможностей перекачки дешевой рабочей силы из деревни в город. Тем не менее резкое снижение экспорта привело к многомиллиардным убыткам у многих компаний и обвалило быстрорастущий фондовый рынок. Для поддержки экономики руководство государства, как и во многих других странах мира, прибегло к мерам финансового стимулирования.
Одновременно правительство нацелилось на постепенный отход от экспортной модели развития экономики, вместо этого сконцентрировавшись на развитии внутреннего спроса. Понять это желание нетрудно: в Китае живет без малого 1,4 млрд человек, и, чтобы обеспечить благосостояние чисто за счет экспорта, китайцам нужно, как говорится, найти другой глобус. Долгое время правительство смотрело сквозь пальцы на бурный рост внутреннего кредитования, считая его ступенькой на пути к экономическому процветанию. Тем более что и все 2010-е годы ВВП продолжал расти темпами, завидными для любой экономики с сопоставимым уровнем развития — и во многом за счет роста именно национального потребления.
Однако результатом стал стремительный рост внутреннего долга.
Однако то, что является нормой или почти нормой для развитой страны, для развивающейся может стать колоссальной проблемой.
В последние годы китайское правительство стало предпринимать все возможные шаги для приостановки бесконтрольного роста кредитования. В особенности жесткому воздействию подвергся разросшийся полулегальный рынок p2p («из-рук-в-руки»)-финансирования, на котором обращаются триллионы юаней. Регуляторы дают соответствующим организациям и частным лицам два года, чтобы перейти в полностью управляемое законом поле. Строго ограничивается и банковское финансирование, особенно популярные в Китае схемы кредитования местных властей под залог земли.
Однако пока все эти усилия дают довольно скромный эффект. К середине 2019 года суммарный долг КНР пересек отметку в 300% ВВП, добавив около 50 процентных пунктов всего за полтора года. Хотя от мирового лидера по объему закредитованности — Японии — Китай все еще отстает, этот разрыв уменьшается стремительно.
При этом структура китайской задолженности сильно отличается от той, что наличествует в развитых странах. Скажем, в США долги компаний, домохозяйств и государства по своим объемам примерно одинаковы. То же самое можно сказать и о Великобритании, а вот в Японии на долю государства приходится более половины всей задолженности, причем значительную часть этой суммы оно должно самому себе в лице Банка Японии.
В
В принципе даже нынешние уровни задолженности такой мощной экономике, как китайская, гасить по силам, пусть даже и стоимость обслуживания долга в частном секторе уже достигла около 20% от доходов (для сравнения, в США — 14%). Опаснее здесь скорее темпы прироста, которые, судя
Сейчас китайское правительство находится в сложной ситуации. С одной стороны, как предупреждает Fitch, попытка искусственно сдержать рост корпоративного долга приведет к существенному замедлению темпов роста, которые и так стабильно снижаются год от года, находясь на минимумах с начала 1990-х годов. Однако если ничего не предпринимать, пузырь может раздуться еще сильнее и лопнуть бесконтрольно — именно так и произошло с американским финансовым сектором в конце 2000-х годов.
На данный момент доля Китая в мировом ВВП уже становится сопоставимой с американской и по итогам 2018 года составила 15%. Если второй по значимости мировой рынок окажется в глубоком кризисе, то глобальную экономику ждет не меньший шок, чем в 2008 году. А с учетом того что практически все крупные государства мира сейчас страдают от различных экономических дисбалансов, ударная волна по своей разрушительности может превзойти ту, что возникла 11 лет назад после краха инвестбанка Lehman Brothers.