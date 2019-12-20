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11:29 (мск), источник: RTVi

Трамп потребовал немедленно начать процесс импичмента в Сенате

Президент США Дональд Трамп 20 декабря потребовал немедленно начать судебный процесс по делу об импичменте в Сенате. Об этом он написал в твиттере.

Источник: Reuters

Трамп заявил, что после того, как демократы не обеспечили ему должного судебного процесса в Палате представителей, они хотят диктовать Сенату, как вести судебное разбирательство. Президент США отметил, что у демократов нет доказательств его вины.

Трамп также написал, что во время голосования в Палате представителей демократы не смогли получить от республиканцев ни одного голоса, он отметил единство в партии по этому вопросу.

18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Его признали виновным в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. Трамп стал третьим в истории США президентом, которому объявили импичмент.

Расследование против Трампа началось 24 сентября. Причиной стал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа обвиняли в попытке надавить на своего украинского коллегу, чтобы тот начал расследование против сына Джозефа Байдена Хантера. В ходе расследования Комитеты Палаты представителей вызывали чиновников и дипломатов для дачи показаний. С конца октября слушания по делу стали открытыми.

Виновность Трампа косвенно подтвердили бывший посол США в Украине Мари Йованович и посол страны в ЕС Гордон Сондленд.

Справка
Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.

Почему объявленный Трампу импичмент не означает его отставку
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19 декабря© Ньюстюб
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