Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Зеленский высказался о жителях Донбасса «У меня огромное количество друзей — жители Донбасса»
Фоторепортажи
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
12:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Не все пленные хотят стать обменными

«Ъ» выяснил, что еще мешает быстро осуществить обмен между Киевом и республиками Донбасса.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» стало известно о дополнительных сложностях, возникших при подготовке к обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Несколько десятков человек, которых Киев готовился передать непризнанным республикам, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков. Теперь предстоит проверить, действительно ли их отказ является добровольным.

Дополнительную проблему в переговорах о новом «большом обмене» пленными между Киевом и двумя непризнанными республиками Донбасса «Ъ» описали два источника в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По словам одного из них, около сорока человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать Донецку и Луганску, отказались участвовать в обмене и возвращаться в ДНР и ЛНР.

Собеседник не назвал всех причин отказов, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования на Украине.

Новость
Путин согласился обсуждать проблему наемников в Донбассе

Власти ДНР и ЛНР, напомним, критикуют украинские власти за то, что те не осуществляют так называемую юридическую очистку (то есть не закрывает возбужденные уголовные дела) обмениваемых лиц, из-за чего люди после освобождения продолжают находиться под следствием или считаться преступниками. Жесткое требование Луганска «очистить» всех, кто подлежит обмену, стало одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение «большого обмена» до конца года.

Второй источник «Ъ», близкий к одной из непризнанных республик Донбасса, подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число. «Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане, — сказал он.— Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам — он волен распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено».

Новость
«Ни прорыва, ни провала»: политологи о первой встрече президентов России и Украины

По информации «Ъ», изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили непризнанные республики, осуществили представители Международного красного креста. Однако власти ДНР и ЛНР выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам (занимается в том числе проблемой обмена) Тони Фриш.

«У нас есть доверие к Тони Фришу. Он, как арбитр, который подтвердит, что отказник принимал решение о выходе из обмена сам, нас устраивает», — пояснил «Ъ» информированный собеседник в одной из самопровозглашенных республик.

Фриш, сообщил один из собеседников «Ъ», сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

«Нормандская четверка» в Париже
16 декабряПутин по телефону обсудил с Меркель итоги «нормандского саммита»
16 декабряВ Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского к Донбассу
15 декабряВ Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Владимир Соловьев, Минск

Главы ДНР и ЛНР назвали условие для прекращения конфликта в Донбассе
Во время загрузки произошла ошибка.
18 декабря© Ньюстюб
 Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Трансляция "Ъ"
Пресс-конференция Путина. Главное
Установлено, кто и почему напал на сотрудников ФСБ в Москве
Перерыв в карьере Загитовой вызвал скандал в Японии
Bild назвал «войной» заявления Меркель о санкциях США
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Названы самые яркие мемы, флешмобы и челленджи уходящего года
ГИБДД хочет проверять всех водителей на алкоголь
Рентгеновский снимок мопса напугал соцсети
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Авто
ГИБДД хочет проверять всех водителей на алкоголь Помимо визуального осмотра сотрудники ГИБДД будут предлагать водителям пройти экспресс-тесты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Владимир Пресняков показал фото беременной жены Певец умилил фанатов
Леди
Секреты молодости 69-летней Надежды Бабкиной Мы собрали по крупицам из немногочисленных интервью народной артистки информацию о спорте, уходе за собой и диете.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь