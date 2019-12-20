12:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Не все пленные хотят стать обменными
«Ъ» выяснил, что еще мешает быстро осуществить обмен между Киевом и республиками Донбасса.
«Ъ» стало известно о дополнительных сложностях, возникших при подготовке к обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Несколько десятков человек, которых Киев готовился передать непризнанным республикам, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков. Теперь предстоит проверить, действительно ли их отказ является добровольным.
Дополнительную проблему в переговорах о новом «большом обмене» пленными между Киевом и двумя непризнанными республиками Донбасса «Ъ» описали два источника в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Собеседник не назвал всех причин отказов, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования на Украине.
Власти ДНР и ЛНР, напомним, критикуют украинские власти за то, что те не осуществляют так называемую юридическую очистку (то есть не закрывает возбужденные уголовные дела) обмениваемых лиц,
Второй источник «Ъ», близкий к одной из непризнанных республик Донбасса, подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число. «Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане, — сказал он.— Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам — он волен распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено».
По информации «Ъ», изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили непризнанные республики, осуществили представители Международного красного креста. Однако власти ДНР и ЛНР выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам (занимается в том числе проблемой обмена) Тони Фриш.
«У нас есть доверие к Тони Фришу. Он, как арбитр, который подтвердит, что отказник принимал решение о выходе из обмена сам, нас устраивает», — пояснил «Ъ» информированный собеседник в одной из самопровозглашенных республик.
Фриш, сообщил один из собеседников «Ъ», сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.
Владимир Соловьев, Минск