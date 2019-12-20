Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Путин — об убитом в ФРГ гражданине Грузии Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся организатором взрывов в московском метро
Фоторепортажи
10В центре Москвы произошла стрельба
11Пух и перья: в Австралии завершился конкурс на лучшие фотографии птиц
13:43 (мск), источник: ТАСС

Коллекторы предложили уточнить термин «психологическое давление»

В Ассоциации коллекторских агентств считают, что значение этого термина в законопроекте «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» допускает субъективную трактовку.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Термин «психологическое давление» следует уточнить в законопроекте «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», считают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации.

Новость
Коллекторы посоветовали не брать кредиты на новогодние праздники

«Без четкого определения трактовка представляется несколько субъективной, и мы вновь и вновь возлагаем надежды на суд, который нам все пояснит. Например, понятие “психологическое давление”: что значит? Как показывает практика, к этому понятию можно отнести любое действие со стороны взыскателя, включая сам факт звонка, или, например, перечисление последствий, к которым может привести уклонение от выплат. Именно поэтому мы предлагаем или отказаться от термина “психологическое давление”, или указать, что не является таким давлением через перечисление конкретных примеров», — приводит пресс-служба слова президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева.

Среди других предложений НАПКА содержится обязательное участие коллекторских агентств в саморегулируемых организациях (СРО), что обеспечит дополнительный контроль за деятельностью взыскателей.

В пресс-службе пояснили, что в данный момент ведется активное обсуждение законопроекта «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», который разрабатывается взамен закона о взыскании долгов физлиц.

«Очевидно, что действующие нормы регулирования не обеспечивают надлежащего баланса интересов должников и кредиторов, — комментирует Мехтиев. — Основные поправки, которые мы предлагаем внести, в той или иной степени направлены как на защиту прав должников, так и на обеспечение защиты прав кредиторов. Мы считаем, что каждая организация, ведущая деятельность по возврату просроченной задолженности, должна подчиняться единым правилам и соблюдать одинаковые требования. Делать исключения для какого-то сегмента странно, так как потребителю все равно, кто ему звонит — главное, чтобы они не нарушали единых правил».

Новость
Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов

В соответствии с дорожной картой регуляторной гильотины законопроект должен быть внесен в Госдуму в марте 2020 года, напомнил он.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что Минюст разработал законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» взамен закона о взыскании долгов физлиц. Согласно документу, досудебный (претензионный) порядок возврата просроченной задолженности физлиц станет обязательным, и в реестр ФССП должны будут включаться не только коллекторские агентства, но и сами кредитные организации, если они осуществляют деятельность по возврату задолженности. Также проект закона предусматривает, что взыскатель сможет обратиться в суд не с первого дня просрочки по долгу, а только после 30 дней.

Читайте также
 Что такое болталки и где россияне знакомились в конце 90-х
Единственный способ обеспечить гарантированный ответный удар
Установлено, кто и почему атаковал здание ФСБ в Москве
Перерыв в карьере Загитовой вызвал скандал в Японии
Американца приговорили к 15 годам за сжигание флага ЛГБТ
СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд
Названы самые яркие мемы, флешмобы и челленджи уходящего года
ГИБДД хочет проверять всех водителей на алкоголь
Блогер побил мировой рекорд, создав гигантский взрыв пены
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Горячие темы на Авто
Имя России - 2019 117
Как вы относитесь к разного рода "тренерам"? 107
Солдат, расстрелявший сослуживцев, признан потерпевшим 95
Новые запреты 83
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Обязательный английский в 2022 453
Теория невероятностей или Угадайка 409
Ребенку меня не хватает... 134
Я не права 112
Леди
Секреты молодости 69-летней Надежды Бабкиной Мы собрали по крупицам из немногочисленных интервью народной артистки информацию о спорте, уходе за собой и диете.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь