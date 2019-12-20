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13:45 (мск), источник: RNS

В Госдуме предложили провести перепись SIM-карт

Депутат Госдумы Борис Чернышов направил главе Роскомнадзора Александру Жарову письмо с предложением провести перепись всех действующих в России SIM-карт, пишет РБК со ссылкой на документ.

«В России надо провести инвентаризацию всех действующих сим-карт и запустить федеральную платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт, зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию. Такое предложение описано в письме депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова главе Роскомнадзора Александру Жарову», — отмечает издание.

Основной причиной необходимости проведения такой инициативы называется рынок нелегальных, или «серых» SIM-карт.
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Несмотря на проводимые меры по борьбе с недобросовестным бизнесом, ситуации, когда злоумышленники оформляют SIM-карты на добросовестных абонентов, остаются нередкими, пишет депутат.

Для борьбы с существующей проблемой, помимо проведения инвентаризации SIM-карт, предлагается запустить федеральную платформу для физлиц и компаний, главной задачей которой станет верификация сведений о количестве зарегистрированных SIM-карт, а также усиление противодействия распространения SIM-карт в даркнете. При этом, конкретные предложения по созданию платформы и проведению переписи не называются — по мнению депутата, они должны быть разработаны совместно с операторами связи.

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Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил РБК, что идеи по ужесточению контроля по распространению SIM-карт ранее уже появлялись и критиковались, при этом в министерстве не осведомлены о нынешнем предложении депутата. Представитель Tele2 отметил, что проблема серых SIM-карт на данный момент остро не стоит, представитель «Мегафона» выразил уверенность, что необходимые меры по борьбе с таким нелегальным бизнесом уже содержатся в действующем законодательстве. В свою очередь, представитель «Вымпелкома» отметила, что операторы заинтересованы в искоренении рынка серых SIM-карт.

Представитель Роскомнадзора сообщил изданию, что служба ответит на письмо в установленном порядке. Как сообщали в регуляторе в начале декабря, с начала 2019 года Роскомнадзором совместно с МВД было изъято свыше 54 тыс. незаконно продаваемых SIM-карт сотовых операторов.

Нарушения по большей части были связаны с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом.

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