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15:54 (мск), источник: RNS

Путин заявил о невыполнении многих пунктов Союзного договора с Белоруссией

В течение 20 лет с момента подписания Союзного договора между Россией и Белоруссией Москва и Минск не выполнили многие из его пунктов, констатировал президент России Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Совсем недавно, 8 декабря, мы отметили 20-летие подписания Союзного договора. Хочу сразу отметить, что несмотря на то, что многое — мы с Вами это констатировали — не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — приводит слова Путина в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-служба президента России.

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Президент Белоруссии согласился с Путиным, отметив, что договор, тем не менее, позволил Москве и Минску сохранить дружественные отношения.

«С развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора. Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то и не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или Украиной. Это тоже достижение того, что нами сделано за последние годы», — подчеркнул он, отметив, что странам есть «над чем работать».

19 декабря, накануне встречи двух лидеров, спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова подчеркивала в своем заявлении, что Минск намерен поддерживать инициативы в рамках интеграции в рамках Союзного государства с Москвой только на условиях сохранения равных прав, передавала «БелТА».

Договор о создании Союзного государства был подписан Россией и Белоруссией 8 декабря 1999 года в Москве. Документ вступил в силу после ратификации российским и белорусским парламентами 26 января 2000 года.

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