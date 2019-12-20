Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые яркие мемы, флешмобы и челленджи 2019 годаВспоминаем, чем жили пользователи соцсетей весь год: над чем смеялись, с кем грустили, какие вызовы бросали себе и другим и в чем интересном участвовали
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
11Что принесли журналисты на пресс-конференцию Путина
16:33 (мск), источник: Интерфакс

Орешкин заявил о трех финальных препятствиях на пути интеграции РФ и Белоруссии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Россия и Белоруссия по итогам встречи президентов двух стран в Петербурге не сняли противоречия по самым острым вопросам двусторонней повестки.

Источник: РИА "Новости"

«У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности (по интеграции двух стран — ИФ)», — заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Это, по его словам, вопросы в нефтяной, газовой и налоговой сферах.

Москву и Минску осталось решить только эти проблемы, чтобы «финализировать все дорожные карты». «Напомню, у нас 31 дорожная карта, три блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договоренности», — сообщил глава Минэкономразвития.

При этом он отметил, что Москва и Минск полностью согласовали вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка.

Ранее в пятницу Путин и Лукашенко встретились в Петербурге. Политические лидеры продолжили разговор о судьбе интеграции двух стран в рамках Союзного государства, который они начали в Сочи две недели назад, 7 декабря.

Новость
Медведев опроверг заявление Лукашенко об «антибелорусских элементах» в России

Ранее в декабре посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко говорил, что после переговоров Путина и Лукашенко в Сочи у Белоруссии и России остаются несогласованными восемь из 31 дорожных карт по интеграции. Он также проинформировал, что Минск и Москва на переговорах в Сочи полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб.

Как сообщалось, Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской — министр экономики Дмитрий Крутой.

В настоящее время Москва и Минск ведут согласование «дорожных карт» по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства.

Установлено, кто и почему атаковал здание ФСБ в Москве
Телеведущий назвал позорищем поведение журналистов перед Путиным
Перерыв в карьере Загитовой вызвал скандал в Японии
Патриарх предупредил священников о запретных темах на исповеди
Названы самые яркие мемы, флешмобы и челленджи уходящего года
Рентгеновский снимок мопса напугал соцсети
Раскрыт способ получить бесплатную еду в аэропорту
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Авто
ГИБДД хочет проверять всех водителей на алкоголь Помимо визуального осмотра сотрудники ГИБДД будут предлагать водителям пройти экспресс-тесты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Владимир Пресняков показал фото беременной жены Певец умилил фанатов
Леди
Секреты молодости 69-летней Надежды Бабкиной Мы собрали по крупицам из немногочисленных интервью народной артистки информацию о спорте, уходе за собой и диете.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь