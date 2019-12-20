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16:29 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган заявил, что Турция не будет закрывать глаза на наемников из РФ в Ливии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что в Ливии действуют «наемники» частной военной компании «Вагнер» из России.

Источник: Reuters

Эрдоган, которого цитирует турецкая газета Yeni Şafak, утверждает, что эти наемники работают в Ливии на командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара. «Вот так обстоят дела, и для нас было бы неправильно сохранять молчание по этому поводу. До этого мы старались изо всех сил (действовать для нормализации обстановки в Ливии — ИФ), и мы продолжим поступать так впредь», — отметил президент.

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При этом Эрдоган назвал «незаконными» действия ЛНА Хафтара и выразил поддержку премьеру Ливии Файезу Сараджу. «Хафтар не является законным политическим деятелем… при этом есть те, кто пытаются придать ему легитимность», — заявил Эрдоган.

Yeni Şafak напоминает, что такие заявления Эрдогана прозвучали на следующий день после того, как правительство национального согласия Ливии Сараджа одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Издание отмечает, что этот договор открывает возможность для турецкой военной помощи Триполи.

Ранее в пятницу источник в российском МИД заявил, что возможность ввода в Ливию турецких войск беспокоит Москву. «Конечно. А как соседние страны будут реагировать? Есть и резолюции, и решения, оружейное эмбарго. Здесь очень много вопросов», — сказал дипломат.

12 декабря этого года командующий ЛНА Хафтар распорядился развернуть «решающую битву» для захвата Триполи.
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В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.

В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники передавало, что более сотни бойцов так называемой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в прибыли в Ливию для поддержки армии Хафтара. В ноябре газета The New York Times писала о прибытии в Ливию из России не менее 200 бойцов. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов призвал не доверять таким сообщениям.

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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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