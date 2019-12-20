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17:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство предложило план ужесточения штрафов за превышение скорости

Водителей, судя по всему, все-таки ждет ужесточение штрафов за превышение скорости. Правительственная комиссия по безопасности движения в пятницу наметила план действий, который будет реализован в ближайшие один-два года. Регионам дадут право самостоятельно решать, вводить ли штраф за превышение на 10 км/ч; штрафы за значительные повышения скорости будут повышены в несколько раз; при большом количестве нарушений водители будут лишаться право на скидку. Все эти нововведения будут заложены в новом КоАП РФ при условии, что их поддержит «руководство страны» и Госдума.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Тема ужесточения контроля скоростного режима обсуждалась в пятницу на закрытом заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения (ее возглавляет вице-премьер Максим Акимов). По итогам Акимов рассказал о принятых решениях.

Так называемый нештрафуемый порог (за превышение менее чем на 20 км/ч постановления сегодня не выносят), по словам вице-премьера, будет отменен — без этого не получится выполнить майский указ президента о снижении числа погибших на 100 тыс. населения с 11,6 до 4.

«Ни в одной стране мира, которая относят себя к цивилизованным, таких порогов нет. Делать мы это точно будем. Точность работы камер позволяет нам наказывать водителей с совсем небольшой погрешностью», — заявил Акимов.

При этом ужесточение будет происходить поэтапно. Будет подготовлен законопроект (скорее всего, поправки в КоАП РФ), содержащий три новеллы.

  • Первая даст право региональным властям в качестве экспертимент самостоятельно снижать нештрафуемый порог с 20 до 10 км/ч. Какие конкретно будут регионы, пока неизвестно: в первом квартале 2020 года ГИБДД и Минтранс определят критерии. Возможно, это будут города-миллионники, города федерального значения или столицы регионов, предположил Максим Акимов.
  • Второе нововведение — увеличение существующих штрафов за превышение скорости. Санкции, указанные в ст. 12.9 КоАП РФ, напомним, не менялись с 2013 года. Законопроект ГИБДД ранее уже анонсировала: за превышение на 20−40 км/ч штраф в МВД предлагают повысить до 3 тыс. руб., за превышение на 40−60 км/ч — до 4 тыс. руб., за повторные нарушения в течение года — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. «Этот вопрос отправили на доработку, он сырой», — выразился Акимов. Конкретные размеры санкций будет еще прорабатываться, ориентировочно, в первом квартале 2020 года.
  • Третье новшество — лишение права на 50-процентный дисконт при уплате штрафа в случае, если водитель слишком часто нарушает ПДД. Количество и виды нарушений, которые будут основанием для лишения этого права, определят позже. «Чтобы скоростная оплата 250 руб. не воспринималась платой за проезд, ответственность будет по экспоненте возрастать», — заявил вице-премьер.
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Правила дорожного движения 2019

После того как предложения будут проработаны, пояснил Максим Акимов, они будут доложены «руководству страны», после поддержки — внесены в Госдуму. «Это сложный и тонкий вопрос, связанный с распределением полномочий между уровнями власти, внесением изменений в КоАП РФ», — отметил чиновник. В начале декабря, напомним, премьер Дмитрий Медведев заявил, что штраф за 10−20 км/ч вводиться пока не будет, вопрос этот еще будет дополнительно прорабатываться.

На следующий день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство против снижения нештрафуемого порога, хотя ранее полиция придерживалась диаметрально противоположной позиции. Так или иначе, Акимов, судя по всему, попытается уговорить главу правительства поддержать намеченный план по ужесточению, ссылаясь на показатели, заложенные в майских указах. Независимо от принятых решений правительство и МВД планируют провести масштабную ревизию всех знаков и ограничений скорости на дорогах — это будет происходить параллельно с подготовкой законопроекта.

Иван Буранов

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