17:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Правительство предложило план ужесточения штрафов за превышение скорости
Водителей, судя по всему,
Тема ужесточения контроля скоростного режима обсуждалась в пятницу на закрытом заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения (ее возглавляет
Так называемый нештрафуемый порог (за превышение менее чем на 20 км/ч постановления сегодня не выносят), по словам
При этом ужесточение будет происходить поэтапно. Будет подготовлен законопроект (скорее всего, поправки в КоАП РФ), содержащий три новеллы.
После того как предложения будут проработаны, пояснил Максим Акимов, они будут доложены «руководству страны», после поддержки — внесены в Госдуму. «Это сложный и тонкий вопрос, связанный с распределением полномочий между уровнями власти, внесением изменений в КоАП РФ», — отметил чиновник. В начале декабря, напомним, премьер Дмитрий Медведев заявил, что штраф за 10−20 км/ч вводиться пока не будет, вопрос этот еще будет дополнительно прорабатываться.
На следующий день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство против снижения нештрафуемого порога, хотя ранее полиция придерживалась диаметрально противоположной позиции. Так или иначе, Акимов, судя по всему, попытается уговорить главу правительства поддержать намеченный план по ужесточению, ссылаясь на показатели, заложенные в майских указах. Независимо от принятых решений правительство и МВД планируют провести масштабную ревизию всех знаков и ограничений скорости на дорогах — это будет происходить параллельно с подготовкой законопроекта.
Иван Буранов