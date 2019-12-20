19:32 (мск), источник: RNS
Лукашенко рассказал о договоренностях России и Белоруссии по нефти и газу
Россия и Белоруссия достигли концептуальных договоренностей в нефтегазовой сфере, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, Белоруссия планирует закупить у России в 2020 году 20−22 млрд кубометров газа и 24−25 млн тонн нефти. При этом цены на сырье не будут выше уровня 2019 года.
«Остались самые сложные вопросы. Но только в цифрах — энергоносители. Концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд кубометров газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд кубометров. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4−5 млрд кубометров меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились», — сказал Лукашенко, слова которого приводит «БелТА».
«И по нефти договорились, что купим у России 24−25 млн тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года», — добавил президент Белоруссии.
Как сообщалось ранее, Россия и Белоруссия в настоящее время ведут переговоры по поставкам российского газа после 2019 года. При этом Белоруссия выступает за выравнивание цены на импортный российский газ с ценой поставок газа в соседние с ней регионы России.
Кроме того, спорными вопросами в нефтегазовых переговорах двух стран являются вопросы, связанные с завершением налогового манёвра в нефтяной отрасли России, а также с выплатой Белоруссии компенсации за поставку загрязнённой российской нефти по трубопроводу «Дружба» весной текущего года.
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