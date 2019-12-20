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18:38 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы президента РФ вырос до 64%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос после его ежегодной большой пресс-конференции с 62,5% до 64%. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 19 декабря и в период с 9 по 15 декабря 2019 года.

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«Показатель одобрения деятельности президента 19 декабря 2019 года вырос и составил 64% в сравнении со значениями прошлой недели, — отмечается в материалах ВЦИОМ. — А на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71% респондентов».

За прошлую неделю, с 9 по 15 декабря, индекс одобрения работы Путина на посту президента по среднему значению составил 62,5%. На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 69,3% респондентов (не доверяют 26,3%).
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Пресс-конференция Владимира Путина. Главное

В частности, ВЦИОМ «провел несколько фокус-групп в разных городах России», пояснили социологи. «Для выявления отношения респондентов к пресс-конференции использовался метод измерения восприятия видеоматериалов, — уточнили они. — Реакции респондентов фиксировались в режиме реального времени».

В список тем, в отношении которых зафиксирован «наибольший уровень реакций», вошли: «О ситуации в здравоохранении и перспективах решения проблем, выделении средств на здравоохранение», «Демографическая ситуация. Мигранты», «Работа правоохранительных органов» (в том числе дело Ивана Голунова), «О несправедливости решения Всемирного антидопингового агентства (WADA)», «Борьба с алкоголизмом», «О ситуации на Украине и перспективах нормализации отношений между двумя странами», «О необходимости спокойного обсуждения законопроекта о домашнем насилии», «О перспективах российско-японских отношениях», «О перспективах волонтерского движения» и «Об индексации пенсий».

Оценки одобрения работы премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства России в период с 9 по 15 декабря 2019 года скорректировались до 36,4% и 40,4% соответственно (в период с 2 по 8 декабря было 37,7% и 41,5%). Прямой вопрос о доверии политикам показал, что Дмитрию Медведеву как председателю «Единой России» доверяют 37,5% респондентов, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 37,8%, главе КПРФ Геннадию Зюганову — 33,2%, руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову — 26,3%.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» в период с 9 по 15 декабря 2019 года составил 31,4% (против 32,3% неделей ранее), КПРФ — 15,6% (было 14,9%), ЛДПР — 13% (было 12,8%), «Справедливой России» — 6% (было 5,9%).

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