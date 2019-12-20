18:38 (мск), источник: ТАСС
ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы президента РФ вырос до 64%
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос после его ежегодной большой
«Показатель одобрения деятельности президента 19 декабря 2019 года вырос и составил 64% в сравнении со значениями прошлой недели, — отмечается в материалах ВЦИОМ. — А на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71% респондентов».
В частности, ВЦИОМ «провел несколько
В список тем, в отношении которых зафиксирован «наибольший уровень реакций», вошли: «О ситуации в здравоохранении и перспективах решения проблем, выделении средств на здравоохранение», «Демографическая ситуация. Мигранты», «Работа правоохранительных органов» (в том числе дело Ивана Голунова), «О несправедливости решения Всемирного антидопингового агентства (WADA)», «Борьба с алкоголизмом», «О ситуации на Украине и перспективах нормализации отношений между двумя странами», «О необходимости спокойного обсуждения законопроекта о домашнем насилии», «О перспективах
Оценки одобрения работы
Уровень поддержки партии «Единая Россия» в период с 9 по 15 декабря 2019 года составил 31,4% (против 32,3% неделей ранее), КПРФ — 15,6% (было 14,9%), ЛДПР — 13% (было 12,8%), «Справедливой России» — 6% (было 5,9%).