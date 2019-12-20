20:47 (мск), источник: Интерфакс
Путин рассказал, что считает поворотным моментом предвоенной истории
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Поворотным моментом в истории перед Второй мировой войной стал не пакт
В ходе неформальной встречи лидеров СНГ он напомнил, что пакт
СССР пошел на подписание документа только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены все предложения Советского Союза о создании единой системы безопасности, антифашисткой коалиции, по сути дела, в Европе.
Он напомнил ситуацию с мюнхенским соглашением («мюнхенским сговором»), по итогам которого Германия и Польша поделили территорию Чехословакии в 1938 году. Тогда ведущие страны Европы не защитили Чехословакию от раздела, а Польша активно участвовала в нем, получив по итогам Тешинскую область.
Путин привел в пример запись беседы между Гитлером и министром иностранных дел Польши Юзефом Беком от 5 января 1939 года. Тогда нацистский лидер отмечал, что «наличие сильной польской армии снимает с Германии значительное бремя: дивизии, которые Польша вынуждена держать на российской границе, избавляют Германию от дополнительных военных расходов».
Это, вообще, похоже на военный союз против Советского Союза.
Путин также привел выдержки из еще одного документа: донесения посла Польши Юзефа Липски о его беседе с Гитлером от 1939 года. В разговоре польский дипломат заявил, что если идея нацистского лидера о решении еврейской проблемы путем миграции евреев в колонии в Африку — то есть, фактически, путем обречения их на вымирание, — реализуется, то поляки поставят Гитлеру «прекрасный памятник в Варшаве».
«Это первый шаг к геноциду, к уничтожению еврейского народа и к тому, что мы сегодня называем Холокостом», — подчеркнул Путин, характеризуя эту идею Гитлера.
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