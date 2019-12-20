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21:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В офисе у Порошенко прошли обыски

В киевском офисе партии «Европейская солидарность» (ЕС), которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, прошли обыски. Об этом сообщается на официальном сайте.

Источник: AP 2019

Согласно заявлению ЕС, обыски прошли утром в пятницу — неизвестные люди спортивного телосложения в балаклавах заблокировали работу офиса. Впоследствии выяснилось, что эти люди — сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР). Прошедшие обыски в партии Порошенко связывают «с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны».

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Как сообщает издание «Страна.ua», в ведомстве подтвердили факт проведения следственных действий. Также там сообщили, что в ходе обысков из офиса были изъяты телевизоры. В ГБР предполагают, что эти телевизоры были вывезены из ситуационной комнаты в Администрации президента, однако до проведения экспертизы утверждать это не могут.

Ранее ГБР начало уголовное производство в отношении бывшего президента Порошенко по факту возможного совершения им государственной измены при подписании минских соглашений. Незадолго до этого Верховная Рада Украины приняла закон о досрочном прекращении полномочий всего руководящего состава ГБР, в том числе директора ведомства Романа Трубы.

Всего в ведомстве открыто 13 делопроизводств, касающихся возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. По большинству из этих дел Порошенко проходит как свидетель, однако в ноябре стало известно, что по двум из них ГБР присвоило экс-президенту статус подозреваемого.

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