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22:47 (мск), источник: Интерфакс

Сирийские военные потеряли 17 человек убитыми при атаках боевиков

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Сирийская армия потеряла 17 бойцов при отражении атак боевиков за минувшие сутки, сообщил журналистам в пятницу вечером руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков. Еще 42 человека получили ранения. Потери среди боевиков составили до 200 человек убитыми и ранеными.

Источник: AP 2019

Позиции сирийских войск атаковали боевики группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ), «Ансар Ат-Таухид».

«В 21:45 19 декабря около 300 боевиков из группировок “Хуррас Ад-Дин” и “Хайат Тахрир Аш-Шам” при поддержке бронетехники попытались прорваться у населенного пункта Синджар провинции Идлиб на участке Аджаз — Телль-Хазна (…) однако их остановили удары авиации и артиллерийский огонь. С 0:40 до 01:35 20 декабря боевики были отброшены. К 3:00 прорыв боевиков на данном участке был ликвидирован», — сообщил Боренков.

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В 22:05 до 400 членов группировок «Ансар Ат-Таухид» и «Хайат Тахрир Аш-Шам» при поддержке БМП и пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции правительственных сил на участке Суккаят — Зарзур для прорыва к населенному пункту Абу-Дали провинции Идлиб. Атаку у 2:00 остановили на минном поле подразделения первого эшелона сирийской армии.

За минувшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации зафиксированы 58 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

При этом в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, российская военная полиция продолжила патрулирование по маршрутам Камишлия — электростанция Мабрук, Айн-Иса — электростанция Мабрук, Камишлия — Хвебира в провинции Хасеке, Аджами — Карокозак, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо.

«Силами армейской авиации проведено два воздушных патрулирования по маршруту Квайрес — Сабъа-Джафар — Айн-Иса — Бир-Шмандур — Хазима — Хирбет-Халда — Квайрес и по маршруту Камышлия — Телль-Эш-Шур-Гарби — элеватор Алия — Телль-эш-Шур-Гарби — Камышлия», — добавил он.

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