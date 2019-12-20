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23:10 (мск), источник: RTVi

Евангелистский журнал призвал верующих отказаться от поддержки Трампа

Один из крупнейших журналов евангельских христиан Christianity Today опубликовал 20 декабря редакционную статью, призывающую к отстранению президента США Дональда Трампа от занимаемой им должности.

Источник: AP 2019

Главный редактор Марк Галли отметил, что обычно издание не публикует статьи о политике, однако в редакции считают необходимым время от времени прояснять свою позицию по политическим вопросам.

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«Факты в данном случае однозначны: президент Соединённых Штатов пытался использовать свою политическую власть, чтобы заставить иностранного лидера преследовать и дискредитировать одного из политических противников президента (Джо Байдена). Это не только нарушение Конституции; что ещё более важно, это глубоко аморально», — утверждается в материале.

Галли также напомнил, что журнал резко критиковал моральные устои бывшего президента Билла Клинтона во время импичмента в 1998 году. Тогда издание заявляло, что Клинтон «морально не способен руководить» страной. «К несчастью, слова, которые мы использовали в отношении господина Клинтона 20 лет назад, почти полностью прекрасно подходят к нашему нынешнему президенту», — говорится в статье. По его мнению, верующие не должны поддерживать Дональда Трампа.

Трамп прокомментировал публикацию, назвав журнал «очень левым».

По словам американского лидера, на посту президента он сделал больше для евангелистов, чем все предыдущие руководители страны.

«Christianity Today… предпочел бы иметь радикального левого неверующего, который хочет забрать вашу религию и ваши пушки, чем Дональда Трампа в качестве вашего президента», — написал он в твиттере.

Журнал Christianity Today основал больше 60 лет преподобный Билли Грэм — один из самых влиятельных религиозных деятелей прошедшего столетия. Тираж издания составляет 130 тысяч экземпляров. При этом одним из самых активных сторонников Трампа является Франклин Грэм — сын Билли Грэма.

В мире проживает больше 600 млн евангелистов, большая часть из них находится в Соединенных Штатах. По разным оценкам, христиане-евангелисты составляют 25−30% населения США или 85−95 млн человек.

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