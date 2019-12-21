Минфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов

Президент США Дональд Трамп в ближайшие минуты подпишет, как ожидается, оборонный бюджет США, который среди прочего предполагает санкции против «Северного потока-2». Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
«После подписания президентом (Дональдом Трампом) 20 декабря 2019 года пункт 7503 закона об оборонном бюджете немедленно вступил в силу», — говорится в разъяснениях, опубликованных Минфином.
«Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте, стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства “Северного потока-2” и “Турецкого потока”, должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством», — гласит документ.
При этом допускаются «добросовестные исключения», если прекращение укладки труб потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от «значительного ущерба», говорится в разъяснениях.