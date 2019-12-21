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06:20 (мск), источник: РИА Новости

Минфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

Источник: AP 2019

Президент США Дональд Трамп в ближайшие минуты подпишет, как ожидается, оборонный бюджет США, который среди прочего предполагает санкции против «Северного потока-2». Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

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«После подписания президентом (Дональдом Трампом) 20 декабря 2019 года пункт 7503 закона об оборонном бюджете немедленно вступил в силу», — говорится в разъяснениях, опубликованных Минфином.

«Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте, стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства “Северного потока-2” и “Турецкого потока”, должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством», — гласит документ.

При этом допускаются «добросовестные исключения», если прекращение укладки труб потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от «значительного ущерба», говорится в разъяснениях.

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