Правительство Германии отвергло санкции против «Северного потока — 2»

Она отметила, что правительство Германии отвергает применение подобных ограничительных мер.
«Хочу обратить ваше внимание на заявление для СМИ пресс-службы правительства ФРГ и заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Это позиция всего правительства», — подчеркнула представитель Минэкономики ФРГ.
Министерство финансов США ранее сообщило, что американские санкции против трубопроводов «Северный поток— 2» и «Турецкий поток» вступили в силу. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
В ответ на это Ульрике Деммер раскритиковала ограничительные меры Вашингтона.