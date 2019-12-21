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13:24 (мск), источник: РИА Новости

Правительство Германии отвергло санкции против «Северного потока — 2»

БЕРЛИН, 21 дек — РИА Новости. В Минэкономики ФРГ выступили против экстерриториальных санкций, которые США наложили на проект газопровода «Северный поток — 2», заявила РИА Новости представитель ведомства.

Источник: РИА Новости

Она отметила, что правительство Германии отвергает применение подобных ограничительных мер.

«Хочу обратить ваше внимание на заявление для СМИ пресс-службы правительства ФРГ и заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Это позиция всего правительства», — подчеркнула представитель Минэкономики ФРГ.

Министерство финансов США ранее сообщило, что американские санкции против трубопроводов «Северный поток— 2» и «Турецкий поток» вступили в силу. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

В ответ на это Ульрике Деммер раскритиковала ограничительные меры Вашингтона.

Новые санкции США
06:20 (мск)Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу
04:20 (мск)Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против России
03:53 (мск)Строительство «Северного потока-2» приостановлено
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