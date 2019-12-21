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13:41 (мск), источник: Ведомости

Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» почти $3 млрд, остальные претензии будут отозваны.

Источник: РИА "Новости"

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились об урегулировании взаимных судебных претензий и в ближайшее время подпишут соответствующее соглашение, сообщил председатель правления российской компании Алексей Миллер. Согласно договоренностям, «Газпром» выплатит украинской стороне $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража (около $3 млрд с учетом пени). «Нафтогаз» в свою очередь отзовет остальные иски.

Сумма будет выплачена деньгами, а не газом или активами, уточнил министр энергетики Украины Алексей Оржель. По его словам, «Нафтогаз» может получить эти средства еще до Нового года.

Новый контракт на транзит газа будет подписан на пять лет. «Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер. Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз» могут рассмотреть возможность прямых поставок газа на Украину.

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Накануне российская и украинская стороны подписали протокол о сотрудничестве в газовой сфере. На его основании до конца года должен быть заключен новый контракт о транзите российского газа в Европу через территорию Украины. Текущий одиннадцатилетний транзитный контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» перестанет действовать 1 января 2020 г.

Протокол был подписан на трехсторонних переговорах в Минске. Документ сбалансирован и полезен всем сторонам, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в свою очередь заявил, что протокол содержит выгодные для Киева условия транзита. Он также отмечал, что $3 млрд будут выплачены «Нафтогазу» деньгами, а не газом или активами.

Взаимные судебные претензии Украины и «Газпрома» долгое время оставались одной из главных причин, по которой сторонам не удавалось договориться о продолжении транзита газа. Российская сторона настаивала на «нулевом» варианте, с отказом от всех взаимных претензий, как на обязательном условии для заключения новых соглашений. Украина в свою очередь подчеркивала, что от компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем, отказываться не намерена.

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Россия и Украина договорились по газу. Что дальше
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20 декабря© Ньюстюб
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