Зюганов не исключил досрочных выборов президента

«В январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — заявил господин Зюганов.
На открытии конференции также выступили бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, депутат Законодательного собрания Владимирской области журналист Максим Шевченко, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Конференция левых сил продолжится в воскресенье.
Президентские выборы в РФ должны пройти в 2024 году. Напомним, на большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин не исключил внесения в Конституцию поправки, уточняющей ограничение числа президентских сроков для одного гражданина.
Сейчас Основной закон запрещает гражданину находиться в должности главы государства более двух сроков подряд; президент предложил исключить из ст. 81 слово «подряд», установив предел в два срока.