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16:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.

Источник: РИА "Новости"

«В январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — заявил господин Зюганов.

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На открытии конференции также выступили бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, депутат Законодательного собрания Владимирской области журналист Максим Шевченко, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Конференция левых сил продолжится в воскресенье.

Президентские выборы в РФ должны пройти в 2024 году. Напомним, на большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин не исключил внесения в Конституцию поправки, уточняющей ограничение числа президентских сроков для одного гражданина.

Сейчас Основной закон запрещает гражданину находиться в должности главы государства более двух сроков подряд; президент предложил исключить из ст. 81 слово «подряд», установив предел в два срока.

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