01:16 (мск), источник: ТАСС
В Хорватии пройдут выборы президента страны
На пост главы государства претендуют 11 человек.
ЗАГРЕБ, 22 декабря. /ТАСС/. Президентские выборы пройдут в воскресенье в Хорватии. На пост главы государства претендуют 11 человек: действующий президент Колинда
Основными фаворитами выборов, согласно последним опросам общественного мнения, являются
Он выступает против расширения полномочий главы государства, не поддерживает введение в стране евро и в случае своего избрания намерен развивать партнерство со странами Западной Европы и США. Кроме того, среди пунктов его программы числятся борьба с коррупцией, доступное, но платное здравоохранение.
Его ближайшая соперница по предвыборной гонке
Кроме того,
Поддержку популярному в Хорватии певцу и музыканту оказывают члены правого крыла ХДС. К настоящему моменту Шкоро может рассчитывать на 18% голосов граждан. Своими задачами в случае избрания он называет увеличение военного бюджета и ускорение модернизации армии, расширение полномочий президента (в части созывов референдумов и заседаний правительства, выдвижения кандидатов в судьи Конституционного суда).
При этом Шкоро обещает способствовать установлению более тесных связей между Хорватией и диаспорой за рубежом.
Данные избиркома
По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают около 3,8 млн граждан, из которых почти 177 тыс. проживают за рубежом.
Кандидатом может стать любой гражданин страны старше 18 лет. Он может баллотироваться от партии, политического объединения, группы избирателей или быть независимым кандидатом. Для участия в выборах претенденту необходимо собрать не менее 10 тыс. подписей избирателей.
Если ни один из кандидатов не получает в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней проводится второй тур, в котором участвуют два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре.
Предвыборная кампания в Хорватии стартовала 5 декабря и продолжалась 16 дней. По информации ГИК, серьезных нарушений не зафиксировано.