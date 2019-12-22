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03:32 (мск), источник: РИА Новости

Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции, которые США ввели в пятницу против трубопровода «Северный поток», были приняты в интересах ЕС, и многие европейские страны благодарят за них.

Источник: РИА "Новости"

Американские санкции были введены против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой «Северного потока-2», уже приостановила работу.

При этом в правительстве Германии заявили, что «отвергают подобные экстерриториальные санкции», направленные «против немецких и европейских компаний».

«Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент — все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение», — заявил Гренелл изданию Bild am Sonntag.

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«В Германии сейчас говорят о том, что необходимо делать больше для Европы, и мы считаем, что, когда речь идет о “Северном потоке-2”, мы заняли чрезвычайно проевропейскую позицию. Я почти весь день слышу от европейских дипломатов благодарность за то, что мы приняли эти меры», — добавил посол.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. «Газпром» ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.

Против «Северного потока-2» активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

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