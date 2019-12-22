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12:38 (мск), источник: РИА Новости

В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Партия «Справедливая Россия» не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Источник: РИА Новости

Ранее Зюганов заявил, что не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в России. Об этом он сообщил на организованной КПРФ конференции «Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.

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«Зюганов не относится к тем людям, которые определяют, будут выборы досрочные или нет. Пока никаких общественно-политических посылок для этого нет, Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов», — сказал РИА Новости Емельянов.

Депутат отметил, что Зюганов начинает предвыборную кампанию, поэтому коммунисты пытаются представить существующую в стране ситуацию «в не очень хорошем свете» для дестабилизации обстановки, что поможет набрать очки на будущих выборах.

«Очки набираются реальными делами, а не высказываниями, но все-таки на определенную часть избирателей такое заявление может подействовать», — подчеркнул Емельянов.

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