В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов заявил, что не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в России. Об этом он сообщил на организованной КПРФ конференции «Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.
«Зюганов не относится к тем людям, которые определяют, будут выборы досрочные или нет. Пока никаких общественно-политических посылок для этого нет, Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов», — сказал РИА Новости Емельянов.
Депутат отметил, что Зюганов начинает предвыборную кампанию, поэтому коммунисты пытаются представить существующую в стране ситуацию «в не очень хорошем свете» для дестабилизации обстановки, что поможет набрать очки на будущих выборах.
«Очки набираются реальными делами, а не высказываниями, но все-таки на определенную часть избирателей такое заявление может подействовать», — подчеркнул Емельянов.