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13:34 (мск), источник: ТАСС

Захарова заявила, что Варшава много лет подрывала двусторонние отношения с Москвой

Как отметила официальный представитель МИД РФ, «агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Представители Варшавы, а не Москвы много лет подрывали как работу экспертов, призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран, так и двусторонние отношения. Об этом заявила в воскресенье ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения, — сказала она, комментируя заявление МИД Польши в связи со словами президента РФ Владимира Путина относительно начала и хода Второй мировой войны. — Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства».

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В четверг на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, подписавшим с Германией пакт о ненападении. Путин отметил, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с протоколами, прилагавшимися к пакту о ненападении, однако Польша сама ранее приняла участие в разделе Чехословакии, а к тому моменту, когда советские войска оказались на территории страны, польское правительство утратило контроль над вооруженными силами и бежало. Как указал российский президент, «разговаривать было не с кем».

В ответ МИД Польши выразил обеспокоенность словами Владимира Путина. В заявлении дипведомства отмечалось, что слова президента РФ якобы «представляют собой ложную картину событий», а потому вызывают обеспокоенность и недоверие.

Российско-польские эксперты работают в рамках Комиссии по сложным вопросам истории двусторонних отношений, созданной для того, чтобы преодолеть противоречия, которые вызывают разные взгляды на события прошлого.

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