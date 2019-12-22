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20:26 (мск), источник: РИА Новости

В России ответили на обвинения Польши в искажении истории

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские дипломаты и политики раскритиковали позицию МИД Польши относительно причины и виновников начала Второй мировой войны.

Источник: РИА Новости

В четверг во время большой ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами, находясь в это время «где-то уже в районе польско-румынской границы». В МИД Польши в ответ выразили «тревогу и недоумение», обвинив Москву в искажении истории.

«Странное заявление»

Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.

«Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — сказала она.

В Совфеде также назвали заявление польского МИД странным.

«Такое впечатление, что современные польские политики не читают исторические документы и толкуют историю в угоду своим современным политическим представлениям», — заявил сенатор Олег Морозов в комментарии РИА Новости.

Политик напомнил, что перед заключением советско-германского пакта о ненападении Польша вместе с другими европейскими державами «лихорадочно» искала пути заключения союза с Германией против СССР.

«Ясно также, что, не введи СССР войска в восточные районы Польши, Германия к концу сентября вышла бы на советскую границу, что могло ускорить решение Гитлера о войне с нами», — отметил он.

По мнению Морозова, для объективной трактовки событий необходимо учитывать реалии того времени, а не стремиться пересмотреть историю.

«Истину надо отстаивать»

Депутат Дмитрий Новиков, в свою очередь, счел возможным построить диалог двух стран по этому вопросу.

«Существует историческая истина, относительно которой компромиссов быть не может. Надо просто это понимать, интерпретации — это уже другое дело. <…> И с российской, и с польской стороны в составе таких экспертных групп, комиссий, должны быть люди, очень щепетильно относящиеся к историческим фактам», — сказал он РИА Новости.

Политик напомнил, что советские учебники истории не делали акцент на участии Варшавы в разделе Чехословакии, чтобы не омрачать отношения с дружественным государством. Тем не менее, это «не отменило прошлое», подчеркнул он.

«Истину надо отстаивать, а не идти на компромиссы», — заключил Новиков.

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