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20:59 (мск), источник: ТАСС

В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку укладки труб для «Северного потока — 2»

ЖЕНЕВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Берн критически относится к экстерриториальным санкциям, но не может им помешать. Об этом заявили в воскресенье ТАСС в швейцарском МИД, комментируя ситуацию вокруг приостановки базирующейся в Швейцарии компанией Allseas под угрозой санкций США укладки труб для газопровода «Северный поток — 2».

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, есть ли у Швейцарии возможности для защиты Allseas от давления и санкций со стороны США, и какие шаги может предпринять Берн в сложившейся ситуации, официальный представитель МИД Тилман Ренц заявил, что «Швейцария придерживается критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, но в конечном итоге не может помешать третьим странам».

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«Швейцария приняла к сведению санкции США, введенные в отношении проекта “Северный поток — 2”, — подчеркнул официальный представитель. — Компетентные швейцарские представители уже в течение длительного времени находятся в контакте с заинтересованными компаниями». «Именно эти компании сами решают, как они отреагируют на санкции США», — резюмировал он.

Сенат Конгресса США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу.

На этом фоне в субботу базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода «Северный поток — 2», уведомила о приостановке работ.
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19 декабря американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили Allseas против форсирования строительства «Северного потока — 2», отметив, что компании не стоит рассчитывать на отсрочки или поблажки в введении американских санкций на основании законопроекта об оборонном бюджете на 2020 финансовый год.

Как следует из письма сенаторов, санкции США грозят Allseas блокировкой всех ее транзакций, осуществляемых через американскую финансовую систему, наложением ареста на находящуюся в юрисдикции страны собственность, включая штаб-квартиру дочернего предприятия Allseas USA в Хьюстоне (штат Техас), а также заморозкой финансовых активов в американских банках и задержанием судов или же материалов компании на территории или в территориальных водах Соединенных Штатов.

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19 декабря© Ньюстюб
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