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11:58 (мск), источник: ТАСС

Белоруссия подписала дорожную карту по отмене роуминга

В Минсвязи республики пояснили, что роуминг на территории Союзного государства отменят к сентябрю 2020 года.

Источник: Reuters
Новость
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МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Дорожная карта по отмене роуминга в рамках Союзного государства подписана белорусской стороной. Об этом сообщила в понедельник ТАСС помощник министра связи и информатизации Белоруссии Наталья Алешкевич.

«В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи двух государств подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства», — отметила помощник министра.

В Минсвязи республики пояснили, что заключенные в рамках дорожной карты договоренности предполагают реализацию комплекса мер по отмене роуминга к сентябрю 2020 года.

Как сообщил ранее пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков, «согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении».

Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков.
Евгений Новиков
Пресс-секретарь Минкомсвязи РФ

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сообщил, что конкретная дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией в 2020 году зафиксирована, однако это решение вступит в силу лишь в рамках пакетного соглашения.

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