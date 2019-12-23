11:58 (мск), источник: ТАСС
Белоруссия подписала дорожную карту по отмене роуминга
В Минсвязи республики пояснили, что роуминг на территории Союзного государства отменят к сентябрю 2020 года.
МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Дорожная карта по отмене роуминга в рамках Союзного государства подписана белорусской стороной. Об этом сообщила в понедельник ТАСС помощник министра связи и информатизации Белоруссии Наталья Алешкевич.
«В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи двух государств подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства», — отметила помощник министра.
В Минсвязи республики пояснили, что заключенные в рамках дорожной карты договоренности предполагают реализацию комплекса мер по отмене роуминга к сентябрю 2020 года.
Как сообщил ранее
Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сообщил, что конкретная дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией в 2020 году зафиксирована, однако это решение вступит в силу лишь в рамках пакетного соглашения.