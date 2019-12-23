Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Как в космосе тестируются лекарства Медицинские исследования на МКС уже привели к получению высокоэффективных лекарств
Фоторепортажи
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
13:06 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали санкции США против «Северного потока — 2»

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Кремле прокомментировали санкции США против «Северного потока — 2» и оценили, как они повлияют на завершение проекта.

Источник: РИА Новости

В ночь на субботу вступили в силу американские ограничительные меры против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Вашингтон потребовал, чтобы компании, прокладывающие трубы, немедленно прекратили строительство. Швейцарская Allseas, которая занимается прокладкой «Северного потока — 2», остановила работу.

«Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, и мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что американские санкции не останутся без ответа, но говорить об этом пока рано.

Новость
Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

«Каким образом и когда это будет сделано (ответ на санкции. — Прим. ред.), это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет наибольшим образом соответствовать национальным интересам нашей страны», — отметил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, будет ли заменена компания Allseas на строительстве газопровода, Песков отметил, что ситуацию сейчас анализируют, «основной целью этого анализа является завершение строительства этого трубопровода».

«Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к нему исключительно как к экономическому. Кроме того, за проект активно выступают Берлин, Вена и Осло.

Справка
«Санкции из ада»: что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

Следите за развитием темы Новые санкции США
 Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке попал на видео
Кому запретят работать в такси
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Россияне назвали наименее желанный подарок на Новый год
Кого мы потеряли в уходящем году (фото)
Убийство Хашогги: обвиняемых приговорили к смертной казни
Китаец пытался провезти в Россию 79 килограммов волос
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Назван худший фильм 2019 года Журнал The Hollywood Reporter составил перечень картин, разочаровавших зрителей и критиков
Авто
У десятков тысяч «Каптюров» нашли опасную неисправность Из-за возможного обрыва петли замка капот кроссовера может открыться во время движения
Новости партнеров
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Популярные темы на «Детях»
Не знаю как назвать 642
Невероятное случилось. Результаты конкурса рассказов 210
Ностальгия по СССР. Телевидение нашего детства 186
Новогодняя елка: живая или искусственная? 165
Леди
Бузова и Манукян больше не скрывают своих чувств Блогер опубликовал совместное романтическое видео.
Новости партнеров
У известной российской певицы отказали почки
Село, которому повезло. Как бизнесмен побывал на родине своих предков
Целый праздник в аэропорту Домодедово
Больше, чем призвание. Россияне назвали главные причины стать волонтером
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь