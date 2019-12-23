В Кремле прокомментировали санкции США против «Северного потока — 2»

В ночь на субботу вступили в силу американские ограничительные меры против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Вашингтон потребовал, чтобы компании, прокладывающие трубы, немедленно прекратили строительство. Швейцарская Allseas, которая занимается прокладкой «Северного потока — 2», остановила работу.
«Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, и мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что американские санкции не останутся без ответа, но говорить об этом пока рано.
«Каким образом и когда это будет сделано (ответ на санкции. — Прим. ред.), это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет наибольшим образом соответствовать национальным интересам нашей страны», — отметил пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос, будет ли заменена компания Allseas на строительстве газопровода, Песков отметил, что ситуацию сейчас анализируют, «основной целью этого анализа является завершение строительства этого трубопровода».
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к нему исключительно как к экономическому. Кроме того, за проект активно выступают Берлин, Вена и Осло.