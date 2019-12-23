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12:43 (мск), источник: Интерфакс

Песков назвал стрельбу на Лубянке «безумием с трагическими последствиями»

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трагическим событием произошедшую на прошлой неделе стрельбу на Лубянке в Москве, в результате которой погибли два сотрудника спецслужб и пострадало несколько человек.

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Песков усомнился, что подобное ЧП «должно как-то комментироваться из Кремля». Об этом пресс-секретарь заявил в понедельник, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать инцидент.

«В любом случае, мы с вами живем в такое время — не только наша страна, но и все государства мира, — когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с трагическими последствиями», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также сообщил, что в тот момент, когда произошла стрельба, директор ФСБ Александр Бортников и президент Владимир Путин находились на праздничном концерте в Кремле. По его словам, они «частично» посмотрели концерт и ушли в перерыве.

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В минувший четверг, 19 декабря, вечером ФСБ сообщила о стрельбе около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Преступник действовал один, он был нейтрализован. Погибли двое сотрудников ФСБ.

По данным Минздрава, еще несколько человек пострадали, им оказана медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат Следственного комитета.

Позже стало известно, что стрельбу устроил 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. Он указан на сайте Московского стрелкового клуба среди призеров по практической стрельбе — занял третье место на ноябрьских соревнованиях «Наша оборона».

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