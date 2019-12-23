14:46 (мск), источник: РИА Новости
Медведев поручил правительству проработать ответ на санкции США
ГОРКИ, 23 дек — РИА Новости.
«Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединённых Штатов Америки, посмотреть на возможности
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой «Северного потока — 2», уже приостановила работу.