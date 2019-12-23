Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
11Пух и перья: в Австралии завершился конкурс на лучшие фотографии птиц
14:46 (мск), источник: РИА Новости

Медведев поручил правительству проработать ответ на санкции США

ГОРКИ, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил коллег по правительству продумать возможность ответа на санкции США в отношении «Северного потока — 2».

Источник: РИА Новости

«Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединённых Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединённых Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы, естественно, с точки зрения их эффективности», — сказал Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами, говоря о ситуации вокруг проекта «Северный поток — 2».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой «Северного потока — 2», уже приостановила работу.

Следите за развитием темы Новые санкции США
 В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Россияне назвали наименее желанный подарок на Новый год
Кого мы потеряли в уходящем году (фото)
Авиакомпании предупредили о срыве полетов в новогодние праздники
На древней табличке нашли «демона эпилепсии»
Убийство Хашогги: обвиняемых приговорили к смертной казни
Песков: во время стрельбы на Лубянке Путин оставался в Кремле
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Назван худший фильм 2019 года Журнал The Hollywood Reporter составил перечень картин, разочаровавших зрителей и критиков
Авто
У десятков тысяч «Каптюров» нашли опасную неисправность Из-за возможного обрыва петли замка капот кроссовера может открыться во время движения
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Врачи поставили Заворотнюк неверный диагноз
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Популярные темы на «Детях»
Не знаю как назвать 637
Невероятное случилось. Результаты конкурса рассказов 270
Ностальгия по СССР. Телевидение нашего детства 198
Новогодняя елка: живая или искусственная? 168
Леди
Бузова и Манукян больше не скрывают своих чувств Блогер опубликовал совместное романтическое видео.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь