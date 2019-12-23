Макрон отказался от президентской пенсии в разгар протестов против реформы

Бывшие президенты Франции получают пенсию в размере 6 тыс. евро в месяц (около 414 тыс. рублей) без вычета налогов.
В воскресенье в администрации президента Франции объявили не только об отказе от этой пенсии, но и о планах привести президентское пособие в соответствие с пенсионной системы страны.
Таким образом, решение Макрона может затронуть и будущих глав французской республики.
Макрон также откажется от полагающегося всем бывшим президентам пожизненного места в Конституционном суде Франции с зарплатой в 13,5 тыс. евро в месяц (около 932 тыс. рублей).
Французское радио RTL подсчитало, что всего Макрон может лишиться 8 миллионов евро: столько он может получить, если уйдет из политики после окончания первого президентского срока, в 44 года, и доживет до 80 лет (средняя продолжительность жизни французского мужчины его возраста).
Бастуют работники железных дорог, метрополитена, учителя и члены других профсоюзов. Каждый день отменяются пригородные и международные поезда, а также закрываются целые ветки парижского метро.
В декабре премьер-министр Франции Эдуард Филипп представил проект универсальной системы пенсионных баллов. Она может прийти на смену нынешней системе, которая состоит из 42 схем, отличающихся в зависимости от секторов и отраслей экономики.
Однако профсоюзы считают, что реформа заставит французов работать дольше.