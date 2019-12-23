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20:41 (мск), источник: РИА Новости

Путин объяснил, почему в Чечне было много бандформирований

ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что раньше жить в Чечне, не состоя в вооруженном бандформировании, было невозможно, и это общая вина страны.

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Он отметил, что ему задавали много вопросов по Чечне на встрече с правозащитниками и на большой пресс-конференции.

«Я тогда не все сказал, как бы. Сейчас, знаете, добавлю. Я помню, когда с первым президентом Чечни разговаривал, ну мы с ним много разговаривали, в том числе и о его участии в этих самых неформальных формированиях вооруженных. Он мне говорил: а в Чечне, говорит, раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда, он говорил. Жить было по-другому невозможно», — сказал Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.

Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина, России, что довела до такого состояния.
Владимир Путин
президент РФ
Большая пресс-конференция Владимира Путина
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