Путин объяснил, почему в Чечне было много бандформирований

Он отметил, что ему задавали много вопросов по Чечне на встрече с правозащитниками и на большой пресс-конференции.
«Я тогда не все сказал, как бы. Сейчас, знаете, добавлю. Я помню, когда с первым президентом Чечни разговаривал, ну мы с ним много разговаривали, в том числе и о его участии в этих самых неформальных формированиях вооруженных. Он мне говорил: а в Чечне, говорит, раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда, он говорил. Жить было по-другому невозможно», — сказал Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина, России, что довела до такого состояния.
Владимир Путинпрезидент РФ