Киев, Донецк и Луганск договорились обменяться пленными

«Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты», — заявил журналистам после очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе полномочный представитель России Борис Грызлов. По его словам, представителям Киева, Донецка и Луганска удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года при участии посредников — России и ОБСЕ.
В Киеве подтвердили, что достигли соглашения c Донбассом на обмен пленными. «Во время видеоконференции контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран “нормандской четверки” в Париже», — сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер. Подробностей договоренностей она не привела.
«Контактная группа смогла согласовать дату обмена, этот обмен произойдет до конца года. Республики готовы к обмену уже давно. Окончательные цифры будут названы после проведения процесса верификации 27—28 декабря», — подтвердила информацию министр иностранных дел самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова, в свою очередь, отметила, что на данный момент в списках 87 человек со стороны Киева и 53 человека — со стороны Донецка. В Луганской народной республике ранее выражали готовность передать в рамках обмена пленными до 30 человек.
Напомним, ранее власти ДНР и ЛНР критиковали Украину за отказ в проведении «юридической очистки» обмениваемых лиц — то есть даже после освобождения уголовные дела не закрывались, и их фигуранты продолжали оставаться под следствием. Как стало тогда известно «Ъ», жесткое требование Луганска «очистить» всех, кто подлежит обмену, стало одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение «большого обмена» до конца года.
После того заседания представитель ЛНР Владислав Дейнего пояснил «Ъ»: после прошлого «большого обмена» в декабре 2017 года выяснилось, что у одних обменянных не было документов, другим были выданы не оригиналы справок об освобождении, а только копии, а на третьих не закрыли возбужденные в отношении них Украиной уголовные дела. В итоге многие обменянные, по словам Дейнего, оказались поражены в правах, что является нарушением минского протокола от 5 сентября 2014 года.
По данным «Ъ», около сорока человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать Донецку и Луганску, отказались участвовать в обмене и возвращаться в ДНР и ЛНР. «Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены, человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане, — сказал “Ъ” источник, близкий к одной из непризнанных республик Донбасса.— Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам — он волен распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено».