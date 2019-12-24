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02:07 (мск), источник: ТАСС

Адвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Сороса

Речь идет в том числе и о Мари Йованович, которая в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию президента США, обвинившего ее в нелояльности.

Источник: AFP 2019

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович, которая в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Такое мнение высказал в опубликованном в понедельник интервью журналу New York личный адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани.

Он отвечал на вопросы журнала 8 декабря после возвращения в Нью-Йорк из поездки на Украину, где собирал сведения, позволяющие поставить под вопрос беспристрастность попыток демократов объявить импичмент Трампу. Джулиани в том числе утверждал, что Сорос «контролирует» Йованович. «Все четыре [американских] посла там [в Киеве] были его [Сороса] ставленниками. И он пользуется услугами агентов ФБР», — утверждал адвокат Трампа, не представив доказательств.

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Джулиани посоветовал не обвинять его в антисемитизме за то, что он выступает против известного финансиста. «Он не поддерживает Израиль и является врагом Израиля», — полагает адвокат Трампа. Джулиани сообщил, что был вынужден отказаться вести в качестве адвоката два дела на Украине, чтобы его не обвинили в предосудительном поведении.

«Мне реально хотелось заняться одним таким делом», — признал он, упомянув бывшего президента Виктора Януковича и некий иск со стороны украинских властей крупной финансовой организации по поводу кредита на сумму $7 млрд. По словам Джулиани, он изучал данное дело с целью лучше понять, «как использовать систему легализации [преступно нажитых] средств [в интересах] Хантера Байдена» — сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

По словам бывшего мэра Нью-Йорка, прокуратура Южного округа одноименного штата напрасно запросила подробную информацию о консалтинговой компании Giuliani Partners в связи с обвинениями, выдвинутыми в отношении его предполагаемых помощников Льва Парнаса и Игоря Фрумана. «Они [в прокуратуре] выжили из ума, если считают, что я совершал преступление. Я занимаюсь своим делом 50 лет. Я знаю, как не совершать преступлений», — сказал Джулиани.

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Америка: импичмент Трампу

Сорос, один из богатейших людей в мире, является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management. По данным журнала Forbes, его состояние достигает почти $25 млрд. В феврале 2016 года телекомпания СNN сообщила, что Сорос пожертвовал $6 млн на президентскую кампанию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, соперницы Трампа. После победы последнего на выборах 2016 года Сорос назвал его сторонником диктатуры и превращения США в мафиозное государство.

Скандал в Вашингтоне

В октябре Парнас и Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

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