11:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Минюст нашел новые слова для домашнего насилия
Ведомство признало необходимость отдельного закона для защиты жертв.
Министерство юстиции РФ направило официальное письмо родственникам жертв домашнего насилия. Ранее они требовали у ведомства проверить замминистра Михаила Гальперина на профпригодность: чиновник утверждал, что масштабы проблемы домашнего насилия в России «достаточно преувеличены», поэтому нет необходимости принимать отдельный закон по этой теме. Теперь представитель Минюста заверил родственников жертв, что министерство «полностью поддерживает» проект закона о профилактике
Открытое письмо министру юстиции Александру Коновалову направили в конце ноября родственники четырех россиянок, погибших
Спустя месяц родственникам убитых женщин ответил Андрей Федоров, руководитель аппарата Михаила Гальперина. Он не стал сообщать, была ли проведена министерством проверка его руководителя. При этом он пояснил, что ответ Гальперина для ЕСПЧ «является состязательным документом, подчиненным определенным требованиям Конвенции о защите прав человека»: «При выстраивании своей аргументации по конкретному делу Минюст России исходит из требований прецедентной практики ЕСПЧ по аналогичным делам». Чиновник еще раз повторил, что «серьезная проблема насилия является общей для многих стран, в том числе актуальна для Российской Федерации» и что «государство обязано обеспечить безусловную защиту от насилия, независимо от того, кто является его жертвой».
Федоров напомнил, что этим летом вступило в силу постановление европейского суда по делу о домашнем насилии «Володина против России». По его словам, «российские власти принимают все необходимые меры по исполнению данного постановления». «В частности, проект федерального закона о профилактике
«Надеемся, что в дальнейшем уполномоченный РФ при ЕСПЧ будет признавать очевидные факты не только под давлением общественности. А мы за этим обязательно проследим, — заявил вчера “Ъ” координатор “Зоны права” Булат Мухамеджанов.— Ведь позиция Минюста есть отражение официальной точки зрения России по жалобам, которые направляют в Страсбург пострадавшие».
Однако из ответа Андрея Федорова не ясно, какой именно законопроект поддерживает Минюст — итоговый документ все еще не представлен и не внесен в Госдуму. 29 ноября проект законопроекта о профилактике
Опрошенные «Ъ» участники рабочей группы в Совете федерации затруднились сообщить, в чем заключается участие Минюста в разработке законопроекта, так как «группа большая». В частности, член рабочей группы юрист Мари Давтян (ранее была также членом рабочей группы по разработке законопроекта в Госдуме) сказала «Ъ», что ей неизвестна «сформированная позиция Минюста».
Александр Черных, Валерия Мишина