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10:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МЧС: эвакуация населения в зонах ЧС может стать обязательной

МЧС готовит изменения в законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации, сообщил глава ведомства Евгений Зиничев в интервью ТАСС. Сейчас обязательную эвакуацию населения можно осуществлять только в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

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«Во время наводнения в Амурской области летом этого года мы столкнулись с отказом местного населения от эвакуации, несмотря на угрозу затопления. В итоге мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте», — сказал он.

Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной эвакуации населения.
Евгений Зиничев
глава МЧС
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Кроме того, планируется ввести ответственность за неполную и недостоверную информацию о чрезвычайных событиях, получаемую из других федеральных органов исполнительной власти. «К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что некоторые из них используют безответственный подход: хочу дам информацию, хочу — нет. Но ситуация меняется», — сказал Зиничев.

Также министр допустил появление в будущем одного закона, объединяющего Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и систему гражданской обороны (ГО). «Возможно, будет создан новый закон, объединяющий РСЧС и ГО. Сейчас они регламентируются двумя законами (“О гражданской обороне” и “О защите населения”), которые в некоторых положениях даже противоречат друг другу», — сообщил Зиничев.

Минувшим летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов региона. В результате наводнения оказалось подтоплено 135 населенных пунктов, пострадало более 16,7 тыс. человек.

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