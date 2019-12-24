12:52 (мск), источник: Интерфакс
Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что многодетным семьям нужно давать квартиры бесплатно.
«Нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что с жильем им точно государство поможет. Это ключевая вещь для любой семьи — жилье. Надо расширять строительство социального жилья и предоставлять бесплатно квартиры для многодетных семей», — сказала Матвиенко на
Она отметила, что без многодетных семей Россия не может эффективно развиваться социально и экономически — «нам не хватает граждан». «Численности населения сегодня недостаточно для такой большой страны, с такими просторами и таким потенциалом экономического развития. Есть объективные причины демографического спада, но нам нужны семьи с тремя и более детьми», — сказала Матвиенко.
Она заметила, что мало говорить, надо создавать условия, чтобы граждане были готовы к этому, чтобы они этого хотели.
«Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо
Она вспомнила времена, когда была губернатором
И когда я уезжала, не было ни одной многодетной семьи в
Санкт-Петербурге,которая стояла бы на очереди на получение жилья. Это очень важная мера. Если многодетная семья будет знать, что родится третий ребенок и государством будет предоставлена квартира — это серьезная мотивация.
Она напомнила, что шаги в этом направлении уже делаются, было принято решение, что при рождении третьего и более детей семьи получают компенсацию части ипотеки в размере 450 тыс. рублей.