13:19 (мск), источник: ТАСС
СМИ: американский ракетный эсминец Ross зашел в порт Одессы
Цель визита эсминца не уточняется.
КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец Ross зашел в одесский морской порт во вторник утром. Об этом сообщило местное издание «Думская».
«Эсминец USS Ross (DDG71) пришвартовался к причалу 1-к на Карантинном молу», — говорится в сообщении. Цель визита американского эсминца не уточняется.
По данным издания, во время последнего посещения Одессы в 2016 году он вместе с американским десантным кораблем Whidbey Island принимал участие в международных учениях «СиБриз-2016».
Эсминец USS Ross (DDG71) — ранняя версия корабля типа Arleigh Burke, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния. Длина корабля 154 м, ширина 20, полное водоизмещение 8775 тонн. Экипаж состоит из 337 человек.
Ross вооружен в том числе противокорабельными ракетами Harpoon, а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет Tomahawk.