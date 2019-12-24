Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
26Кого мы потеряли в 2019 году
10Назван победитель научного фотоконкурса Королевского общества
13:19 (мск), источник: ТАСС

СМИ: американский ракетный эсминец Ross зашел в порт Одессы

Цель визита эсминца не уточняется.

Источник: Минобороны Украины

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец Ross зашел в одесский морской порт во вторник утром. Об этом сообщило местное издание «Думская».

«Эсминец USS Ross (DDG71) пришвартовался к причалу 1-к на Карантинном молу», — говорится в сообщении. Цель визита американского эсминца не уточняется.

Источник: Минобороны Украины

По данным издания, во время последнего посещения Одессы в 2016 году он вместе с американским десантным кораблем Whidbey Island принимал участие в международных учениях «СиБриз-2016».

В 2019 году военные корабли НАТО 30 раз заходили в Черное море, 15 из них пришвартовывались в Одессе, отмечает издание.

Эсминец USS Ross (DDG71) — ранняя версия корабля типа Arleigh Burke, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния. Длина корабля 154 м, ширина 20, полное водоизмещение 8775 тонн. Экипаж состоит из 337 человек.

Ross вооружен в том числе противокорабельными ракетами Harpoon, а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет Tomahawk.

Читайте также
 Что такое болталки и где россияне знакомились в конце 90-х
Единственный способ обеспечить гарантированный ответный удар
Россия потеряла первый серийный истребитель Су-57
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
В Твери заменят «траурные» новогодние баннеры
Политологи назвали худшие по качеству управления города
Фотогалерея: показаны 19 лучших снимков уходящего года
ВЦИОМ: почти 80% россиян довольны своей жизнью
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Скрытые возможности клавиатуры, о которых вы могли не знать Секретные комбинации для Windows
Кино
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой Популярная телеведущая анонсировала новый эпизод своей передачи, в котором появились звездные гости
Горячие темы на Авто
День Рождения. 259
Бывали у вас периоды, когда не было работы? 91
Гейзерная кофеварка 84
"Лох не мамонт, лох не вымрет" 69
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Детали страшной смерти великой актрисы
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
5 критических ошибок, которые приводят к аварии
Леди
Лера Кудрявцева призналась, что удалила грудные импланты Ведущая попала в больницу.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь