Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию

По словам Лукашенко, подобная ситуация сложилась после того, как вокруг президента России Владимира Путина «прагматики образовались, рыночники», которые не были заинтересованы в Белоруссии в качестве союзника и начали пытаться использовать ее экономику. «Они считали: «Мы проживем без всех, Белоруссии нам не надо, будем ее потихоньку-потихоньку прессовать, у них там экономика хорошая, будем цены на энергоносители повышать», — отметил президент Белоруссии.
Он напомнил, что дефицит в товарообороте России и Белоруссии к настоящему моменту достиг 9 миллиардов долларов. «То есть мы у вас покупаем на 9 миллиардов долларов больше, чем продаем. Это [дефицит в товарообороте] — причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь», — пояснил Лукашенко.
Он также задался вопросом о том, что получил Минск от тесного сотрудничества с Москвой.
Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, «завинчивая гайки» и повышая цены?
Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии
Россия и Белоруссия уже больше года обсуждают дальнейшую интеграцию в рамках Союзного государства. Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась в Санкт-Петербурге, где 20 декабря прошел саммит ЕАЭС. В этот же день лидеры России и Белоруссии провели отдельную встречу, на которой обсудили углубленную интеграцию двух стран в рамках Договора о создании Союзного государства.
По итогам переговоров глава Минэкономики России Максим Орешкин заявил, что Москва и Минск все еще не согласовали вопросы нефти, газа и налогов. По словам министра, именно эти темы блокируют финальные договоренности.
В 2019 году истекает договоренность о цене поставок российского газа в Белоруссию. Минск настаивает на снижении цен до внутрироссийского уровня и ориентируются на цены в Смоленской области.