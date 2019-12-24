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15:27 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1930-х за высылку евреев

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, пообещавшего в 1930-х годах памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Источник: AP 2019

«Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя, — сказал Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, прокомментировав дневниковую запись польского посла в Германии 30-х годов. — Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве».

Ранее Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта. Соответствующее заявление опубликовано в субботу вечером на официальном сайте польского ведомства.

Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, относительно начала и хода Второй мировой войны, которые представляют собой ложную картину событий.
МИД Польши

В своем заявлении польское ведомство подчеркнуло, что в 1930-е годы Польша стремилась выстраивать нормальные отношения как с Германией, так и с СССР. Как считают в Варшаве, эти два государства действовали сообща во вред республике.

«Слова президента Российской Федерации подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях», — указано в заявлении МИД Польши.

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Заявление президента РФ

19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова — Риббентропа. Глава государства также отметил, что «Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии».

По словам президента РФ, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы».

События, предшествовавшие Второй мировой войне, глава государства вспомнил в связи с вопросом о его отношении к решению Европарламента, приравнивающем СССР к гитлеровской Германии.

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Пакт о ненападении

Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией был подписан в Москве 23 августа 1939 года председателем Совета Народных Комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом. К пакту прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. В нем предусматривалось включение Литвы и западной части Польши в сферу интересов Германии (с переходом Вильнюса, на тот момент польского, в состав Литвы), а Эстонии, Финляндии, Бессарабии и восточных областей Польши — в сферу интересов СССР.

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