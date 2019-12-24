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20:30 (мск), источник: РИА Новости

Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию для налаживания связи между разными уровнями власти в России.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а Конституцию лучше не менять, но какие-то  вещи, связанные с тем, что жизнь меняется, ставит какие-то  задачи, которые, мы полагаем, можно было бы как-то  отрегулировать по-другому, в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти и государственными органами власти».

Он подчеркнул, что руководству страны нужно подумать над созданием в России единой системы публичной власти, «не ущемляя интересов и прав муниципальных образований».

Так глава государства отреагировал на выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего внести «аккуратные изменения» в основной закон страны.

Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными. И как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет свое. Это касается не только баланса ветвей власти, этот вопрос мы обсуждали с фракциями в Государственной думе, но и местного самоуправления, вы об этом говорили ранее. Сегодня нет связи между уровнями публичной власти. Это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах.
Вячеслав Володин

Он предложил обсудить эти проблемы и сформулировать предложения.

«Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, (которые) пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам», — заключил Володин.

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