Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин

«Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется, ставит какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы как-то отрегулировать по-другому, в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти и государственными органами власти».
Он подчеркнул, что руководству страны нужно подумать над созданием в России единой системы публичной власти, «не ущемляя интересов и прав муниципальных образований».
Так глава государства отреагировал на выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего внести «аккуратные изменения» в основной закон страны.
Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными. И как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет свое. Это касается не только баланса ветвей власти, этот вопрос мы обсуждали с фракциями в Государственной думе, но и местного самоуправления, вы об этом говорили ранее. Сегодня нет связи между уровнями публичной власти. Это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах.
Он предложил обсудить эти проблемы и сформулировать предложения.
«Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, (которые) пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам», — заключил Володин.