Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
18Чем запомнился Юрий Лужков
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
02:25 (мск), источник: Известия

Захарова назвала причину недопонимания между Польшей и Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что власти Польши пытаются строить свое будущее, опираясь на трактовки исторических событий, что мешает диалогу с Россией. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия-24».

Источник: РИА "Новости"

«Есть два пути: первый путь — учиться на ошибках истории, ошибках прошлого и, делая выводы, идти вперед, выстраивать будущее, понимая, какой была история. Второй путь — бесконечно ставить в зависимость свое будущее, будущее соседних стран, будущее регионов и мира от трактовок и прочтения истории или в принципе от истории», — цитирует Захарову ТАСС.

По ее мнению, эта же проблема лежит в основе недопонимания между Россией и Европейским союзом (ЕС).

Захарова уверена в необходимости перестать обсуждать «проблемные моменты XX века и смотреть вперед», однако, по ее словам, «этот тезис ко двору не пришелся в Варшаве».

Ранее дипломат заявляла, что Польша на протяжении многих лет подрывала работу экспертов, которые должны были разобраться в сложных вопросах истории двух государств, и сами двусторонние отношения.

Читайте также
Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1930-х за высылку евреев

19 декабря на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. По словам российского лидера, правительство Польши в это время находилось «где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

В ответ польское внешнеполитическое ведомство обвинило российские власти в искажении предыстории Второй мировой войны, подчеркнув, что после обретения Польшей независимости в 1918 году страна стремилась к сбалансированной политике в отношениях с Германией и СССР, однако эти государства действовали только во вред республике.

24 декабря Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского за данное в 30-х годах обещание возвести памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, предложившему высылать евреев в Африку.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Заграница не поможет: кабмин отговаривают от пошлин на посылки за €20
Трудный путь: как принималось решение о вводе войск в Афганистан
Член Конгресса назвала США фашистской страной
Дацик задержан за переход российско-эстонской границы
Матвиенко предложила давать квартиры многодетным бесплатно
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Ургант рассказал, как потратить триллион рублей
Учительница лишилась работы из-за 10 судимостей полной тезки
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Скрытые возможности клавиатуры, о которых вы могли не знать Секретные комбинации для Windows
Кино
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя Актер сыграл в продолжении советского мини-сериала «Зеленый фургон»
Авто
Nissan запатентовал в России седан Sentra Получение патента говорит о том, что японская компания может возобновить продажи этой машины в нашей стране. Sentra в России продавалась до 2017 года, а новое поколение модели представили месяц назад на автосалоне в Лос-Анджелесе
Новости партнеров
МЦД и недвижимость. Неожиданный эффект от запуска
Москва против рака. Переход на современные технологии
Льготы и досуг. Что делается для столичных пенсионеров
Герои в пробках не стоят. Новый вид городского транспорта.
Дети
Сын Маркл и принца Гарри снялся для рождественской открытки На снимке королевская пара позирует с сыном Арчи
Леди
Лера Кудрявцева призналась, что удалила грудные импланты Ведущая попала в больницу.
Новости партнеров
Рождество в парках. Бесплатные развлечения для россиян
Впереди камера на полосу. Вот почему движение в Москве уже не так опасно
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь