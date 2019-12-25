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03:15 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин: Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад, смена характера правления — скорее влияние обстоятельств, считает его давний соратник, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Источник: РИА Новости

«Вы знаете, в целом Путин сохранил свои взгляды — те, которые у него были, когда он в Петербурге работал. Мы с ним работали сначала начальниками управления, комитетов», — заявил Кудрин РИА Новости для проекта*, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.

Кудрин и Путин работали вместе в Петербурге у занимавшего пост мэра города Анатолия Собчака.

«Мы примерно равномерно, одновременно двигались: он комитет внешнеэкономических связей возглавил, я финансовый комитет возглавил. Потом примерно в одно время стали замами мэра. И, в общем, много общались, конечно, друг другу помогали, должен сказать. И я хочу сказать, что его взгляды мало изменились за это время», — поделился он.

По словам Кудрина, возможно, какие-то качества Путина тогда были недооценены. «Может быть, мы недооценивали какие-то качества, эти черты, но в общем он основные свои взгляды сохранил на протяжении всей жизни», — пояснил он.

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Кудрин также отметил, что характер правления в России меняется, и на это влияют обстоятельства. «Должен сказать, характер правления ведь, вероятно, у нас в стране все-таки меняется, но я вижу здесь, скорее, влияние обстоятельств на то, как (он — ред.) меняется. Потому что многие реформы не всегда удаются, многие замыслы, в том числе демократические институты, не срабатывают… Но я, может быть, отчасти жалею, что мы мало сейчас уделяем внимания развитию демократических институтов. Очень хотелось бы, чтобы этого было больше», — сказал он.

*Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

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