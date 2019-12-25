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11:39 (мск), источник: Ведомости

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Принятое 10 лет назад президентом Владимиром Путиным решение о создании резервных фондов спасло экономику России, считает бывший министр финансов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «РИА Новости». На тот момент Путин занимал пост премьера.

Источник: РИА "Новости"

«Он единственный вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, сыгравших решающую роль в кризис 2008—2009 гг.», — отметил Кудрин. «Все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — сказал Кудрин.

Создание фондов «сыграло решающую роль» в спасении российской экономики, социальных расходов, добавил бывший министр. Во время кризиса зарплаты оставались на прежнем уровне, а пенсии увеличились вдвое, отметил он.
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К началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены существенные резервы. В 2008 г. правительство решило разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ), напомнил Кудрин.

За счет Резервного фонда власти смогли поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. К 2018 г. Резервный фонд был потрачен и прекратил существование. Сейчас власти направляют все дополнительные доходы от продажи газа и нефти в ФНБ. По данным Минфина, на 1 декабря объем ФНБ составлял 7,9 трлн руб.

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